Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Kreis Lippe. Öffentlichkeitsfahndung - 8-jähriger Junge vermisst.

Lippe (ots)

Ein 8-jähriger Junge aus Lage wurde heute Mittag als vermisst gemeldet. Der Junge wurde zuletzt am heutigen Dienstagmorgen (29.03.2022) gegen 7:25 Uhr in der Hardisser Straße gesehen. Er war zu Fuß auf dem Weg zur Grundschule, kam dort jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht an. Die Polizei sucht derzeit mit starken Kräften nach dem vermissten Schüler und bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung. Ein Bild und die Beschreibung des Kindes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/76668

Hinweise auf den Aufenthaltsort melden Sie bitte dem Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 6090 oder jeder andere Polizeidienststellen.

