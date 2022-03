Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Radfahrer angefahren und geflüchtet: Wer kann Hinweise geben?

Vergangenen Montag (21. März 2022) flüchtete ein unbekannter Autofahrer vom Unfallort, nachdem er einen Radfahrer angefahren hatte. Gegen 20.10 Uhr war ein 65-jähriger Schlänger mit seinem beleuchteten Fahrrad auf dem rechten Radweg an der Lippspringer Straße von Schlangen in Richtung Kohlstädt unterwegs. Etwa in Höhe der Feuerwehr in Kohlstädt kreuzte ein PKW seinen Weg, der linksseitig aus einer Einfahrt/einem Weg heraus fuhr. Das Fahrzeug stieß mit der vorderen Stoßstange gegen das Bein des 65-Jährigen. Der Mann stürzte. Der unbekannte Autofahrer stieg aus und erklärte dem Radfahrer, dass er ihn nicht gesehen habe. Er hob das Rad auf, begab sich wieder in sein Auto und flüchtete in unbekannte Richtung - ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Laut Zeugenaussage handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Opel Mokka mit lippischen Kennzeichen (LIP). Der Mann soll nach Angaben des Unfallopfers 70 bis 72 Jahre alt sein und weiße Haare sowie einen weißen Bart haben. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat.

