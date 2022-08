Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bushaltestelle beschädigt

Am Sonntag ermittelte die Polizei in Ulm einen mutmaßlichen Randalierer.

Ulm (ots)

Im Bismarckring schlug wohl ein 40-Jähriger auf die Bushaltestelle ein und beschädigte diese gegen 1 Uhr schwer. Die Polizei war nur wenige Augenblicke später am Tatort und sah den Mann durch eine Hecke wegrennen. Wenig später fuhren die Ermittler erneut an der Bushaltestelle vorbei und sahen einen Mann stehen. Dessen Erscheinung passte auf die von einem Zeugen abgegebene Beschreibung des Täters und auf ihre eigenen Beobachtungen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort. Außerdem testeten die Beamten den Mann auf Alkohol. Sein Wert lag bei über 2,5 Promille. Der mutmaßliche Randalierer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

