Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Mit über drei Promille gegen Leitplanke

Am Sonntag prallte das Auto einer Frau in eine Leitplanke bei Langenau.

Ulm (ots)

Gegen 1.45 Uhr fuhr die 35-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Nordumfahrung in Richtung L1170. In den Kreisverkehr dort, fuhr die Frau wohl ungebremst ein und stieß mit der Leitplanke zusammen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Dabei erlitt sie offensichtlich keine Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie für weitere Untersuchungen jedoch in eine Klinik. Die Polizei hatte schnell den Verdacht, dass die Frau Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test ergab deutlich über drei Promille. Ein Arzt entnahm ihr Blut. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige zu. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, wird Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen sein.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1560832

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell