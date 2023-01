Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Zeugensuche nach "Spiegelstreifer"

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwochmorgen, 18.01.2023, gegen 08:15 Uhr, war es auf der L 151 zwischen Hottingen und Högschür zum Spiegelkontakt zweier sich entgegenkommender Fahrzeuge gekommen. Beteiligt waren ein Peugeot-Lieferwagen und ein VW Transporter. An beiden Fahrzeugen gingen die Außenspiegel zu Bruch. Ein Fahrer will in den Graben ausgewichen sein. Zur Klärung des Unfallherganges bittet der Polizeiposten Görwihl (Kontakt 07764 932998-0) Zeugen, sich zu melden. Beide Fahrzeuge waren in Kolonnen unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell