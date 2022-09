POL-BO: Radfahrerin (81) nach Unfall mit Sattelzug schwer verletzt

Herne (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montag, 22. August, in Herne ereignet hat. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 63-jähriger Herner gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg des Westrings in Richtung Strünkede. In Höhe der Anschlussstelle (A42) Herne-Baukau in Fahrtrichtung Dortmund beabsichtigte er, die Straße zu überqueren. Zeitgleich wollte ein ...

mehr