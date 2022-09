POL-BO: Fahrradfahrer (10) bei Unfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer

Herne (ots) - Diese Begegnung mit einem reumütigen Einbrecher (39) am frühen Dienstagmorgen, 30. August, werden Polizeibeamte der Wache Herne so schnell nicht vergessen. Gegen 5.50 Uhr erhielten die Beamten einen Einsatz an der Gneisenaustraße in Herne. Am Einsatzort angekommen, wurden sie bereits von einem ...

mehr