POL-BO: Ohne Helm, gültigen Führerschein und Kennzeichen unterwegs - Kleinkraftradfahrer flüchtet vor der Polizei

Bochum (ots) - Ein dreijähriges Mädchen aus Bochum ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 30. August, in der Bochumer Innenstadt leicht verletzt worden. Gegen 19.35 Uhr fuhr ein 44-jähriger Taxifahrer aus Bochum auf der Massenbergstraße in Richtung Hauptbahnhof. In Höhe der Hausnummer 18 lief das Kind vom dortigen Fußgängerweg auf die Fahrbahn. Nach bisherigem Stand stieß das Mädchen dabei mit dem ...

