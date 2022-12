Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Einbruch in Baumarkt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter überstiegen am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr den Zaun eines Baumarktes in der Boschstraße in Steinheim an der Murr. Im Bereich des Außenverkaufs für Gartenartikel wurden mehrere Gegenstände beschädigt sowie entwendet. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 82306-0 mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.

