Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.07.2022

Goslar (ots)

Lutter

-Brand in Kfz.-Betrieb - Kleine Ursache, große Wirkung Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5269271

Am 12.07.22 wurde die Fahrzeughalle in der Frankfurter Straße in Lutter durch einen durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig beauftragten Sachverständigen und Ermittler des 1. Fachkommissariats in Augenschein genommen.

Hierbei ließ sich die Ursache für das am Abend des 09.07.22 in der Fahrzeughalle ausgebrochene Feuer finden.

Einer der drei vorhandenen und turnusmäßig gewarteten Akkus für die elektrischen Schrauber war aufgrund technischen Defekts explodiert und hatte nachfolgend für den Großbrand in der Halle gesorgt.

Das Schadensausmaß dürfte indes bei weitem höher als die anfangs grob geschätzten 150.000 EUR liegen. Bedingt durch die sechs zum Teil hochwertigen Fahrzeuge, sowie durch den bei dem Brand entstandenen Sondermüll, müssen verschiedene technische Geräte vermutlich gänzlich ausgetauscht und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Wänden und Decken vorgenommen werden.

Hinzu kommt, dass die Halle über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden kann.

Die Schadenhöhe wird nun in den nächsten durch den Schadenregulierer bestimmt werden.

Aufgrund des Ergebnisses sind die kriminalpolizeilichen Ermittlungen mit dem heutigen Tag abgeschlossen. Die Ermittlungsakte wird an die Staatsanwaltschaft Braunschweig übersandt.

-Lüdke, KHK-

