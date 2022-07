Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.07.2022

Goslar (ots)

Falsche Wasserwerker

Goslar. Bereits am vergangenen Mittwoch verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Hirschberger Straße, in dem sie sich als Wasserwerker ausgaben. Während ein Täter die 87-jährige Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte, entwendete der andere Täter eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld und den Dokumenten der Frau.

Trunkenheitsfahrt

Langelsheim. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Goslar einen 33-jährigen Langelsheimer mit seinem Pkw in der Wildemanner Straße. Da sich Anzeichen für einen vorherigen Alkoholkonsum ergaben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nach den festgestellten 2,3 Promille wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Brand einer Fahrzeughalle

Lutter. Am Samstagabend, gegen 20.50 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einer Fahrzeug-Werkstatt in der Frankfurter Straße in Lutter mitgeteilt. Für die Löscharbeiten der Vielzahl an eingesetzten Feuerwehrkräften, wurde die Bundesstraße 248 für ca. drei Stunden voll gesperrt. Der vorläufig geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 150.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an und werden in der kommenden Woche durch das 1. Fachkommissariat der Polizei Goslar weitergeführt.

i.A. Holzhausen, PHK

