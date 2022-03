Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Altmetalldiebe auf frischer Tat erwischt.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (16. März 2022) ertappte der Inhaber einer Firma in der Handelsstraße drei Diebe dabei, wie sie aus einem Container Altmetall stahlen. Die drei Täter aus Rumänien hatten sich unberechtigt auf das Firmengelände begeben und das Metall in einen weißen Mercedes Sprinter mit Kennzeichen aus Herne (WAN-) verladen. Möglicherweise sind die Männer mit ihrem Fahrzeug noch an anderen Stellen im Lipperland aufgefallen. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen, Telefon 05222/98180.

