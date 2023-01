Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Schopfheim: Unfallflucht in der Wehrer Straße - Notizzettel aufgetaucht - Hinweisgeber gesucht

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist eine handschriftliche Nachricht auf einem Notizzettel. Es wird der Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin der Nachricht gesucht. Die auf dem Zettel vermerkte Telefonnummer sei leider unvollständig. Der Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin möge sich bitte mit dem Polizeirevier Schopfheim in Verbindung setzen.

Ursprungsmeldung:

Schopfheim: Unfallflucht in der Wehrer Straße - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter fuhr am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 15.30 Uhr, den Außenspiegel eines roten VW T-Modell ab. Der VW stand am Fahrbahnrand in der Wehrer Straße in Höhe der Hausnummer 2 A. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

