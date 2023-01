Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten - 60-Jährige leicht verletzt

Willich (ots)

Am 25.01.2023 hat es gegen 17.20 Uhr auf der Kempener Straße in Willich einen Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Pkw-Fahrenden gegeben. Ein 65-jähriger Krefelder, eine 60-jährige Düsseldorferin, ein 51-jähriger Willicher und eine 21-jährige Krefelderin fuhren bei zähfließendem Verkehr jeweils mit einem Pkw hintereinander auf der Kempener Straße in Fahrtrichtung Willich. Aus bislang ungeklärter Ursache schaute der 65-jährige Krefelder nicht ordnungsgemäß und übersah, dass die vor ihm fahrende Düsseldorferin ihren Wagen abbremste. Daraufhin fuhr der 65-Jährige mit seinem Pkw in den Pkw der 60-Jährigen. Auf Grund der Kollision, fuhr der Pkw der Düsseldorferin in das Heck des 51-jährigen Willichers. Dieser wiederum rollte auf Grund dessen und kollidierte dann mit dem vorigen Wagen der 21-jährigen Krefelderin. Bei dem Unfall wurde die 60-jährige Düsseldorferin leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstanden Sachschäden. / AM (97)

