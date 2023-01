Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Gruppenberatungen zum Thema Einbruchschutz - Neue Termine

Kreis Viersen (ots)

Bereits im letzten Jahr haben die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention diverse Termine für Gruppenberatungen zum Thema Einbruchschutz in unseren Räumlichkeiten in Dülken angeboten. Da diese Beratungen viel Anklang gefunden haben und sich viele Menschen zum Thema Einbruchschutz informieren wollten, gibt es auch im Jahr 2023 wieder Gruppenberatungen auf ´Am Mühlenberg 7` in 41751 Dülken. Der nächste Termin findet am Donnerstag, den 09.02.2023 um 18.00 Uhr statt. Auf unserer Homepage können Sie die aktuellsten Termine, wichtige Infos und Anmeldebedingungen einsehen: https://viersen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-jetzt-vor-einbrechern-einladung-zur-kostenlosen-beratung Lesen Sie sich ein und informieren Sie sich kostenlos, wie Sie sich in Ihrem zuhause besser gegen Einbrüche schützen können. / AM (95)

