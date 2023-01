Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Altkleider-Container gerät in Brand - Zeugen gesucht

Grefrath (ots)

Am 24.01.2023 geriet gegen 22.45 Uhr auf der Schanzenstraße in Grefrath aus bislang ungeklärter Ursache ein Altkleider-Container in Brand. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, nachdem er den in Brand stehenden Container feststellte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand vollständig löschen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird eine Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (93)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell