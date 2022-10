POL-EU: Pkw-Diebe auf frischer Tat gestellt

Euskirchen (ots) - In der Nacht zu Samstag wurde in Euskirchen in der Kessenicher Straße in eine Gaststätte eingebrochen. Der/die unbekannten Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in die Gaststätte. Ob etwas entwendet wurde ist noch ungeklärt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/799-290 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 ...

