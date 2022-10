Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Blankenheim (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 28-jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem Pkw die B258 von Blankenheim in Richtung Reetz. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 54-jähriger Mann aus Blankenheim mit seinem Pkw entgegen. Im Kurvenbereich in Höhe der Ortschaft Nonnenbach geriet der Pkw-Fahrer aus Euskirchen aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Beide Pkw-Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Beide Pkw wurde so stark beschädigt, dass von Totalschäden in Gesamthöhe eines mittleren 5-stelligen Betrages auszugehen ist. Außerdem wurden etwa 25 Meter Leitplanke beschädigt.

