Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 13-jähriger Radfahrer missachtet die Vorfahrt und wird verletzt

Viersen (ots)

Am Montag gegen 07.45 Uhr fuhr ein 13-jähriger Radfahrer aus Viersen auf der Brasselstraße in Viersen. Unmittelbar vor der Gladbacher Straße hielt er zunächst ordnungsgemäß an einem Stop-Schild, rollte dann jedoch in den Einmündungsbereich, ohne den vorfahrtberechtigten Pkw-Fahrer vorbeifahrern zu lassen. Hierbei wurde der Radfahrer von den Pkw-Fahrer touchiert, stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 13-jährigen Viersener in ein Krankenhaus, aus dem er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde./jf (91)

