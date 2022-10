Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Essener Straße

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 22.10.2022 gegen 19.20 Uhr kam der Sohn der Hauseigner nach Hause und hörte aus dem Nebenraum verdächtige Geräusche. Als er nachsah stellte er fest, dass unbekannte Täter durch eine Terrassentür in das Haus gelangt und es vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Der oder die Täter wurden hierbei durch den Sohn der Wohnungseigner gestört und verließen fluchtartig ohne Beute das Haus in unbekannte Richtung.

