POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch in der Mittelstraße

Gevelsberg (ots) - In der Zeit von Freitag, den 21.10.2022, 17 Uhr bis Samstag, den 22.10.2022, 3 Uhr brachen unbekannte Täter ein verschlossenes Garagentor in der Asternstraße auf und entwendet hieraus ein dort abgestelltes Fahrrad (Mountainbike). Der oder die Täter flüchteten anschließend in noch unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr