Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Garagenaufbruch in der Asternstraße

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 21.10.2022, 17 Uhr bis Samstag, den 22.10.2022, 3 Uhr brachen unbekannte Täter ein verschlossenes Garagentor in der Asternstraße auf und entwendet hieraus ein dort abgestelltes Fahrrad (Mountainbike). Der oder die Täter flüchteten anschließend in noch unbekannter Richtung.

