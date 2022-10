Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Wendemanöver mit Folgen

Schwelm (ots)

Gegen Freitagmittag befuhr eine 35-jährige Schwelmerin mit ihrem VW die Wilhelmstraße, zunächst in Fahrtrichtung Märkische Straße. In Höhe der Hausnummer 39 übersah sie bei einem Wendemanöver einen 26-jährigen aus Schwelm. Dieser befuhr zeitgleich die Wilhelmstraße, entgegengesetzt in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolgedessen erlitt der entgegenkommende Fahrer leichte Verletzungen im Gesicht, welche ambulant behandelt werden mussten. Er wurde hierfür einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Es entstand eine Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell