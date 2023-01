Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Straßenraub auf 14-Jährigen am Wilhelmplatz

Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Am Freitag, dem 20.01.2023 zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr, kam es am Wilhelmplatz in Tönisvorst zu einem Raubdelikt. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Nach Angaben des Geschädigten hat sich der Vorfall wie folgt ereignet: Der 14-jährige Krefelder war mit der Straßenbahn von Krefeld nach St. Tönis gefahren. Als er zusammen mit einem Freund am Wilhelmplatz ausgestiegen war, wurde er von zwei unbekannten Jugendlichen zunächst provozierend angesprochen. Als der 14-Jährige die Provokationen ignorierte, trat einer der Täter dem Geschädigten ins Gesicht. Anschließend raubte das Duo die Jacke (Emporio Armani in schwarz mit goldener Schrift) und die schwarze Bauchtasche des 14-Jährigen. Dieser konnte in eine Straßenbahn einsteigen und fuhr in Richtung Krefeld weg. Nach Angaben des 14-Jährigen war einer der beiden männlichen Haupttäter zwischen 13 und 14 Jahren alt. Er war groß und von sportlicher Figur. Auffällig war der blonde "Boxerschnitt", so der Jugendliche. Der zweite Täter war zwischen 15 und 16 Jahre alt und trug eine mit Fell besetzte Jacke. Er soll eine auffällige Gucci-Kappe mit einer roten Schlange und eine schwarze Adidas-Hose getragen haben. Das Kriminalkommissariat in Kempen ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, sich über die 02162/377-0 zu melden. /jf (89)

