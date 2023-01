Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte setzten Fahrrad in Brand - Zeugen gesucht

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Samstagabend um 21:30 Uhr setzten unbekannte Täter ein Fahrrad an der Corneliusstraße in St. Tönis in Brand. Dieses befand sich in einem Müllcontainer nahe des Schulgebäudes. Sowohl das Fahrrad als auch der Container wurden beschädigt. Haben Sie im Bereich der dortigen Schulen verdächtige Beobachtungen gemacht? Melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /cb (88)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell