Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Milchtankstelle

Kranenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (24. Mai 2022) sind unbekannte Täter in die "Milchtankstelle" auf einem Hof an der Nimweger Straße eingedrungen. Sie hebelten das Rolltor der Holzhütte auf, um sich Zugang zu verschaffen. Aus einer Geldkassette entwendeten die Unbekannten Bargeld in geringer Höhe, dann flüchteten sie. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

