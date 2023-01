POL-VIE: Hauseingangstüre hielt Einbruchsversuch stand

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 19.40 Uhr bis Sonntag 01.25 Uhr wurde in eine Doppelhaushälfte auf der Breslauer Straße in Schwalmtal-Waldniel eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch den Vorgarten an ein Kellerfenster und hebelten es auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Es wurden Armbanduhren und eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Hinweise werden an ...

mehr