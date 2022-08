Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Fahrzeugbrand

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

26. August 2022 | Kreis Stormarn - 24.08.2022 - Glinde

Wie bereits gestern berichtet, geriet am 24.08.2022, gegen 23.10 Uhr im Schlehenweg in Glinde ein Fahrzeug in Brand. Siehe unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5305250

In der Brandnacht wurde im Schlehenweg, aufgrund eines zuvor ausgesprochenen aber nicht beachteten Platzverweises ein 27-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dieser hielt sich, nach der Trennung von seiner Lebensgefährtin, trotz Annäherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz im Schlehenweg auf. In der Vergangenheit gab es bereits deshalb mehrere polizeiliche Einsätze, auch in Bezug auf das nun in Vollbrand geratene Fahrzeug.

Dank Zeugenhinweisen und der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Reinbek besteht nun ein Tatverdacht in Bezug auf die Brandstiftung gegen den zuvor festgenommenen 27-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck erfolgte noch am Donnerstag eine Vorführung beim Amtsgericht Lübeck. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

