LPI-J: Brandstiftung am Waldrand

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Die Gutmütigkeit einer 79-Jährigen nutzen Unbekannte am Donnerstagnachmittag in Hermsdorf aus. Als die Rentnerin in einem Einkaufsmarkt am Grünstädter Platz einkaufen war, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und gebeten ihm von den betreffenden Nahrungsmitteln etwas vorzulesen. Gutmütig tat die Frau dies auch, was der Mann augenscheinlich schamlos ausnutzte und ihr währenddessen die Geldbörse aus der Handtasche entwendete. ...

