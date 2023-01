Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch in Einfamilienhäuser

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Samstag gegen 18.20 Uhr waren die Bewohner eines Einfamilienhauses auf dem Lorbeerweg in Waldniel außer Haus. Über Ihre Innenkamera wurden verdächtige Geräusche auf ihr Handy gemeldet. Bei der Rückkehr stellten sie Hebelspuren an der Terrassentüre fest. Ins Haus konnten die Täter nicht gelangen. In der Zeit von 13.10 Uhr bis 19:40 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch den Garten an die Rückseite eines Einfamilienhauses auf der Straße Rüsgenfeld in Waldniel. Sie hebelten die Terrassentüre auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Ob es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handelt, ist noch unklar. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 377 0 erbeten. /UR (83)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell