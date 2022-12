POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht / 1000 Euro Fremdschaden/ Zeugen gesucht Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von Mittwoch, dem 28.12.2022, 17.30 Uhr bis Donnerstag, dem 29.12.2022, 08.30 Uhr. Zum genannten Zeitraum parkte ein 37-Jähriger Mann seinen PKW, einen schwarzen Mercedes-Benz Viano, in Bad Salzschlirf in der Rudolf-Müller-Straße ordnungsgemäß in einer Parkreihe. Als der 37-Jährige sein ...

mehr