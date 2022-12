BPOL NRW: Bundespolizei sperrt Bahnübergang - Autofahrerin nahm ihr Navigationsgerät zu wörtlich

Essen (ots) - Gestern Morgen (8. Dezember) hielten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 52-Jährigen an. Der Mann wurde mit drei Haftbefehlen gesucht. Ihn erwarteten mehr als 1 Jahr Haft. Gegen 9:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Essener Hauptbahnhof. Dort trafen sie am Südeingang auf den 52-Jährigen. Bei einer Kontrolle der Person ermittelten sie, dass die Staatsanwaltschaft in Essen mit gleich drei ...

