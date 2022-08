Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ein Augenmerk auf das Tempo

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mst)- Auch am heutigen Sonntag wurden, in Anlehnung an den gestrigen Schulstart, erneut Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

In rund 2,5 Stunden wurde in Fahrtrichtung Hasede (70er Zone) der ankommende Verkehr kontrolliert.

Die Bilanz: 33 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarn- bzw. Bußgeldbereich. Trauriger Spritzenreiter war ein 22 jähriger Hildesheimer Fahranfänger. Neben der Höchstgeschwindigkeit von 118 km/h bei erlaubten 70 km/h stand der junge Fahranfänger zudem unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Fahrt ging für den jungen Mann weiter, jedoch im Streifenwagen zur Dienststelle. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Beide Verstöße für sich bedeuten schon ein Fahrverbot, abgesehen von einem in diesem Fall nicht unerheblichen Bußgeld.

Weiter meldeten aufmerksame Zeugen am selben Nachmittag einen Schlangenlinien fahrenden PKW im Hildesheimer Stadtgebiet. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Fahrzeugführer anhalten. Der vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest lieferte schnell eine Erklärung für die auffällige Fahrweise. 2,54 Promille mussten die Beamten mit Erstaunen dem Messgerät entnehmen. Die absolute Fahruntüchtigkeit hat nun für den 60 jährigen Hildesheimer die Einleitung eines Strafverfahrens aufgrund der Trunkenheit im Verkehr und der damit verbundenen Blutentnahme auf der Polizeidienststelle, sowie der Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

Die Polizei wird auch in Zukunft weiter Kontrollen durchführen.

