Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 26.08.2022 bis zum 28.08.2022

Hildesheim (ots)

(fkl) Die Polizei Elze bittet Zeugen bei den nachfolgenden Straftaten darum, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Wechselseitige Körperverletzung - 31008 Elze Hauptstraße - Am Samstagabend kam es in der Hauptstraße auf Höhe des "Spätkauf Kiosks" zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen von Streitigkeiten verletzte der 26-jährige Beschuldigte aus Elze sein 21-jähriges, ebenfalls aus Elze kommendes Opfer mit einem abgebrochenen Flaschenhals an der Hand. Daraufhin schlug der 21-Jährige den Beschuldigten mit einer Eisenstange. Beide Personen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und mussten anschließend medizinisch versorgt werden. Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Körperverletzung - 31008 Elze Rewe Markt, 27.08.2022 - Am Samstagabend kam es vor dem Eingang des Rewe Markts in der Schmiedetorstraße zu einer Körperverletzung. Hierbei hielt eine unbekannte Person das 34-jährige Opfer aus Elze an den Haaren fest, während eine zweite unbekannte Person diesem mit der flachen Hand auf den Hinterkopf schlug. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet.

Ergebnisse der Vekehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

Trunkenheit im Straßenverkehr - 31028 Gronau Maschstraße, 26.08.2022 - Im Rahmen der Streife fiel den eingesetzten Beamten ein Fahrradfahrer auf, welcher starke Schlangenlinien fuhr. Bei der im Anschluss durchgeführten Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest bei dem 41-jährigen Fahrer aus Gronau durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,95 Promille. Aufgrund dessen wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobe im Gronauer Johanniter Krankenhaus entnommen. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Geschwindigkeitskontrolle - 31008 Elze, B3 Sorsumer Kreuz, 27.08.2022 - Am Samstagvormittag wurde durch Beamte der Polizei Elze eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h konnten während der Kontrolle insgesamt sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die das Geschwindigkeitslimit überschritten. Der schnellste Pkw wurde mit vorwerfbaren 87 km/h gemessen. Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrolle konnte zudem ein Fahrzeugführer aus Österreich mit einem zu vollstreckenden Haftbefehl festgestellt werden. Die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe konnte von diesem durch eine Zahlung abgewendet werden.

