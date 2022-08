POL-HI: Verkauf eines entwendeten Fahrrads vereitelt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (bf). Am späten Nachmittag des heutigen Tages kam es zu einem Absturz eines Segelflugzeuges. Das Flugzeug stürzte aus bislang unbekannter Ursache in der Ortschaft Lübbrechtsen in ein Wohngebäude in der Mittelstraße. Derzeit wird die Unfallstelle durch die Polizei und die Feuerwehr abgesperrt, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ist bereits informiert. Die weiteren Ermittlungen ...

