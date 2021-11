Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Gera (ots)

An der Kreuzung Zeulsdorfer Straße, Ecke Nürnberger Straße, querte ein 18-Jähriger am Freitag um 21:14 Uhr die Straßenbahntrasse über eine Fußgängerfurt mit Lichtzeichenanlage. Nach ersten Ermittlungen zeigt die Fußgängerampel dabei Rot. Zu diesem Zeitpunkt erfasste ihn eine Straßenbahn frontal, die aus Richtung Zeulsdorf kommend in Richtung Bieblach-Ost fuhr. Der 18-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

