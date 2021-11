Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Kupferkabeln

Gera (ots)

Unbekannte begaben sich im Zeitraum vom 01.11. bis 18.11. in einen Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Weidenstraße, Ecke Zeulsdorfer Straße, in Gera. Dort durchsuchten sie die Baustelle nach verwertbarem Beutegut und wurden fündig. Insgesamt 53 bereits verlegte Kupferkabel im Wert von mehreren hundert Euro wurden zerschnitten und entwendet. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem oder den unbekannten Tätern auf.

