Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Randalierer schmiss Betäubungsmittel aus Fenster und hinterließ Personaldokumente: Festnahme; LKW-Fahrer mit über 2,5 Promille unterwegs und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig und Offenbach

1. Randalierer schmiss Betäubungsmittel aus Fenster und hinterließ Personaldokumente: Festnahme - Maintal/Offenbach

(fg) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden in ihrem täglichen Dienst mit einer Vielzahl an verschiedenen Einsatzlagen konfrontiert. So auch am Montagnachmittag, als Zeugen auf der Wache der Polizeistation in Maintal anriefen und mitteilten, dass ein Mann in einem Hotelzimmer randaliere und beutelweise Betäubungsmittel aus dem Fenster in den Innenhof schmeiße. Bei der Ankunft der Streifenbesatzung, gegen 17.40 Uhr, am Hotel im Stadtteil Dörnigheim fanden die Beamten in einem dortigen Zimmer mehrere Haschischplatten; zudem war das Mobiliar des Zimmers offensichtlich mutwillig beschädigt worden. Im Innenhof unterhalb des Zimmers des Tatverdächtigen stellte die Streifenbesatzung rund 1,7 Kilogramm Marihuana in Gefrierbeuteln sicher. Im Zimmer befanden sich darüber hinaus noch rund 0,7 Kilogramm Haschisch sowie 6 Gramm Kokain. Da der "Gast" vor seiner Flucht eine Kopie seines Personaldokuments hinterließ, stellte sich die Suche nach dem 24-jährigen Offenbacher als nicht allzu schwer heraus. Er wurde kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift in Offenbach vorläufig festgenommen. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Auf den Offenbacher kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu. Aufgrund des teils zerstörten Mobiliars ermittelt die Polizei zusätzlich noch wegen Sachbeschädigung. Der 24-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vorerst entlassen.

Bereich Offenbach

1. Linienbus geschnitten: 88-Jähriger bei Unfallflucht verletzt - Neu-Isenburg

(lei) Bei einer Verkehrsunfallflucht in der Friedhofstraße / Ecke Herzogstraße ist am späten Dienstagvormittag ein 88 Jahre alter Fahrgast eines Linienbusses verletzt worden. Gegen 10.55 Uhr wollte der weiße Bus an der Haltestelle "Herzogstraße" anfahren, als ein bis dato unbekannter Autofahrer mit seinem grauen Mercedes den Bus überholte und diesen dabei offenbar schnitt. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Busfahrer ab, wodurch der im Gang stehende Senior stürzte. Er kam mit einer Kopfplatzwunde und Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch in eine Klinik. Der Unfallverursacher mit OF-Kennzeichen fuhr anschließend davon. Die Unfallfluchtermittler suchen nun Zeugen, die weitere Angaben zu der Fahrerin oder dem Fahrer sowie dem flüchtigen Wagen machen können (Telefon: 06183 91155-0).

2. Räuber-Duo erbeutete Handy und Monatsfahrkarte - Offenbach

(fg) Unter Vorhalt eines Messers forderte ein Unbekannter am Sonntagabend einen 22-jährigen Offenbacher zur Herausgabe seiner Wertsachen auf; währenddessen stand sein Komplize offenbar Schmiere. Gemeinsam rannten sie nach dem Raub mit der Beute, einem Handy und einer Monatsfahrkarte, davon. Der Raub ereignete sich zwischen 21 und 21.30 Uhr an der Bushaltestelle der Linie 106 in der Merianstraße. Der Unbekannte, der mit dem Messer drohte, war etwa 1,80 Meter groß, circa 20 Jahre alt und hatte einen Dreitagebart. Er trug eine Sonnenbrille, einen dunkelbraunen Pullover mit Kapuze sowie eine blaue Jeans. Sein Begleiter war 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte lange blonde Haare und ebenfalls eine Brille auf. Er war mit einer Winterjacke mit Fellbesatz bekleidet und trug eine Jogginghose. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise zum Räuber-Duo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Unfallflucht: 46-Jähriger fährt durch Hecke und gegen Altkleidercontainer - Heusenstamm

(lei) Er soll mit seinem Touareg durch eine Hecke gefahren, gegen einen Altkleidercontainer geprallt und anschließend davongefahren sein. Ein 46-Jähriger muss sich deswegen nun wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie der Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten. Der Frankfurter war nach Angaben von Zeugen am Montagmorgen mit seinem VW auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Straße "Am Lindenbaum" unterwegs, als er gegen 9.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen mit dem SUV zunächst vorwärts über einen Grünstreifen fuhr und hierbei eine Hecke durchbrach. Anschließend soll er zurückgesetzt und weitere Teile der Hecke beschädigt haben sowie gegen einen Altkleidercontainer gestoßen sein. Danach fuhr er zunächst davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf rund 22.000 Euro, so die erste Bewertung der Polizei. Den Unfallwagen mit Frankfurter Zulassung fanden Polizeibeamte kurz darauf geparkt und verlassen etwa 200 Meter weiter. Der 46-Jährige kam unterdessen zur Unfallstelle zurück und äußerte, dass er den Wagen gefahren habe. Bei ihm stellten die Beamten eine gehörige Alkoholisierung fest, die sich bei einem anschließenden Atemalkoholtest in einem Wert von 2,38 Promille manifestierte. Nachdem er eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben musste, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

4. Zigaretten bei Einbruch geklaut: Diebe durchbrechen Geschossdecke - Seligenstadt

(lei) Zigaretten im Wert von schätzungsweise 40.000 Euro haben Unbekannte am Montagmorgen aus einem Tabakladen in der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern) geklaut. In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 8 Uhr gelangten die Diebe zunächst mithilfe eines Bauzauns, den sie offenbar als provisorische Leiter nutzten, in das leerstehende Obergeschoss des Fachwerkhauses. Dort stemmten sie die Lehmdecke zum Erdgeschoss auf und zwängten sich durch das etwa 60 Zentimeter große Loch hindurch in das darunterliegende Geschäft. Nachdem sie Zigaretten und Tabak aus den dortigen Räumlichkeiten eingesackt hatten machten sich die Langfinger aus dem Staub. Hinweise zu ihnen nimmt die Offenbacher Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Nach Übergriff auf dem Marktplatz: Unbekannte Frau bitte melden! - Seligenstadt

(lei) Nach einem Streit am Montagabend auf dem Marktplatz in Seligenstadt sucht die Polizei nach einer noch unbekannten etwa 30-jährigen Frau mit lockigen, schulterlangen, dunklen Haaren. Nach bisherigen Informationen war sie gegen 21.15 Uhr von einem 54 Jahre alten Mann körperlich angegangen worden und anschließend mit ihrem Fahrrad in Richtung Frankfurter Straße davongelaufen. Nachdem sie Zeugenangaben zufolge offenbar lautstark auf dem Marktplatz telefoniert hatte, soll der Seligenstädter auf sie zugekommen sein und ihr einen Tritt versetzt haben. Als die Frau, die mit einer grauen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet war, bereits verschwunden war, nahmen Polizeibeamte den 54-Jährigen wegen Verdachts der Körperverletzung vorläufig fest. Er selbst hatte sich bei dem Vorfall durch Umknicken am Fuß verletzt und stand augenscheinlich auch unter Alkoholeinfluss. Inwieweit die Frau dabei verletzt wurde, ist nicht bekannt. Sie und weitere Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Bereich Main-Kinzig

1. LKW-Fahrer mit über 2,5 Promille unterwegs - Bad Soden-Salmünster/Hausen

(fg) Am Montagmittag kam es in der Spessartstraße zu einem Auffahrunfall, wobei ein Lastkraftwagen auf einen an einer rotzeigenden Ampel stehenden Ford aufgefahren war; bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lastkraftwagenfahrer offensichtlich Alkohol konsumiert hatte. Die vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,54 Promille. Kurz vor 14 Uhr war ein 78 Jahre alter Mann in seinem Ford C-Max auf der Spessartstraße unterwegs und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Straße "Im Hopfengarten" einzubiegen. Hierzu hielt der Senior auf dem Linksabbiegerstreifen verkehrsbedingt aufgrund der rotzeigenden Ampelanlage an. Der 60 Jahre alte Lastraftwagenfahrer übersah dies offenbar und fuhr auf den Ford auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf rund 3.000 Euro beziffert wird. Ersten Erkenntnissen zufolge blieben die beiden beteiligten Verkehrsteilnehmer unverletzt. Aufgrund der Alkoholisierung hat der Lastkraftwagenfahrer mit einer Anzeige wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen. Da dieser keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen. Bereits vor dem Unfall an der Kreuzung in Hausen meldeten aufmerksame Zeugen den Lastkraftwagen, der auf der Kreisstraße 987 mehrfach die Leitplanke touchiert haben soll. Die Polizei bittet dahingehend Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache in Bad Orb zu melden.

Offenbach, 12.04.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell