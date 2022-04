Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 10.04.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wohnungsbrand in Offenbach

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus, bei welchem vier Personen durch Rauchgas leicht verletzt wurden, wurden Feuerwehr und Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Gustav- Adolf-Straße in Offenbach gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer gegen 03.00 Uhr in den Räumen einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung aus. Durch die entstehenden Rauchgase, die durch das Treppenhaus zogen, wurden sowohl der Bewohner der Brandwohnung als auch drei weitere Nachbarn verletzt. Alle kamen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch das Feuer wurde die Brandwohnung unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Die Brandursachenermittlung erfolgt Anfang kommender Woche durch das Fachkommissariat.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 10.04.2022, Baum PvD

