Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Taschendiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Viersen (ots)

Am 24.01.2023 hat es gegen 11.20 Uhr einen Taschendiebstahl in einer Deutschen Bank Filiale auf dem Remigiusplatz in Viersen gegeben. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete einer 80-jährigen Viersenerin beim Verlassen der Filiale die Handtasche samt Inhalt und entfernte sich danach zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Handtasche befand sich am Griff der Gehhilfe der 80-Jährigen. Der männliche Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 45 und 60 Jahre alt, kein Bart und er trug eine dunkle Sonnenbrille, eine dunkle Jacke, einen weißen Pullover, eine blaue Jeans, schwarze Lackschuhe und eine schwarze Mütze. Falls Sie Angaben zu dem Diebstahl geben können, melden Sie sich bitte unter der der 02162/377-0. Im Zuge dessen warnt die Polizei Viersen vor Taschendiebstählen. Auf der Homepage können Sie wertvolle Tipps erhalten, wie Sie sich vor Taschendiebstählen schützen können und wie Sie im Falle eines Diebstahles vorgehen können. Informieren Sie sich gerne auf der Seite der Kriminalprävention und wenden Sie sich bei weiteren Fragen an die dort angegebenen Kontaktdaten: https://viersen.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-0 / AM (94)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell