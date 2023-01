POL-VIE: Viersen: Einbruch in Corona-Teststation - Zeugen gesucht

Viersen (ots) - Am 24.01.2023 hat es gegen 11.20 Uhr einen Taschendiebstahl in einer Deutschen Bank Filiale auf dem Remigiusplatz in Viersen gegeben. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete einer 80-jährigen Viersenerin beim Verlassen der Filiale die Handtasche samt Inhalt und entfernte sich danach zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Handtasche befand sich am Griff der Gehhilfe der 80-Jährigen. Der ...

