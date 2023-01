POL-GM: Einbruch in Pizzeria

Radevormwald (ots) - Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in die Räumlichkeiten eines Jugendtreffs in Dahlerau eingedrungen und haben diverse Gegenstände gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen dem 23. Dezember, 12 Uhr und dem 2. Januar, 7:20 Uhr hebelten die Täter in der Straße "Auf der Brede" ein Toilettenfenster zu dem Jugendtreff auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier stahlen sie unter anderem Spielekonsolen, eine Digitalkamera und Bargeld. ...

mehr