POL-GM: Einsatzbilanz der Polizei zum Jahreswechsel

Deutlich weniger ruhig als in den vergangenen zwei Jahren verlief der Übergang ins neue Jahr für die Oberbergische Polizei. Kreisweit wurde die Polizei in der Zeit zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen zu insgesamt 76 Einsätzen gerufen. In sechs Fällen wurden der Polizei Ruhestörungen durch zu laute Musik gemeldet. Allein bei 15 Einsätzen waren Körperverletzungsdelikte oder Streitigkeiten der Grund.

Um kurz nach Mitternacht wurde der Polizei durch Anwohner im Aspenweg in Waldbröl eine brennende Hecke gemeldet, die durch Anwohner gelöscht wurde. Auch in Reichshof kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 5.26 Uhr am Neujahrsmorgen zu einem Heckenbrand in der Akazienstraße. In Radevormwald brannten gegen 4 Uhr morgens Mülltonnen in der Hohenstraße. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. In Bergneustadt meldete ein aufmerksamer Nachbar um 01.05 Uhr einen Mülltonnenbrand in der Lützenbergstraße. Der Brand wurde durch den Nachbarn gelöscht. In Bergneustadt-Wiedenest auf der Olper Straße geriet zwischen 00.15 Uhr und 00.30 Uhr ein Gewächshaus in Flammen. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

In Vollbrand gerieten ein Einfamilienhaus und ein Carport gegen 00.10 Uhr auf der Uelpebergstraße in Wiehl-Bielstein. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest.

An der Wand eines Mehrfamilienhauses in der Flurstraße in Radevormald entstand ein Brandloch, nachdem zwischen 01.15 Uhr und 01.30 Uhr von Unbekannten ein Feuerwerkskörper auf das Haus abgefeuert wurde. Eine Zeugin sah, wie drei männliche und eine weibliche Person das Feuerwerk zündeten. Die männlichen Personen waren etwa 16 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß. Einer hatte blondes Haar, trug blaue Jeans, einen schwarzen Pullover und hatte eine Lautsprecher Box bei sich. Eine weitere männliche Person hatte kurze braune Haare und war mit einer Sweatshirtweste und blauen Jeans bekleidet. Die dritte männliche Person hatte ebenfalls braune Haare und trug eine schwarze Jacke und Jeans. Die weibliche Person konnte lediglich als etwa 1,70 Meter groß beschriebe werden. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Die Verkehrslage war in der Neujahrsnacht dagegen ruhig. Es ereignete sich kein Verkehrsunfall mit Verletzten. Nur ein Autofahrer fiel wegen Trunkenheit am Steuer auf. Wegen seiner unsicheren Fahrweise wurde eine Streifenwagenbesatzung am Samstag gegen 23.20 Uhr auf den VW-Fahrer auf der Dr.-Meinerzhagen-Straße in Lindlar aufmerksam. Ein Alkoholvortest ergab bei dem 33-jährigen Fahrer aus Lindlar einen Wert von 1,2 Promille, sodass er nicht nur eine Blutprobe sondern auch seinen Führerschein abgeben musste.

