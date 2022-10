Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeuge verhindert Taschendiebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Sonntag, 9. Oktober, gegen 2 Uhr nachts, an der Insel am Willy-Brandt-Platz den Diebstahl eines Mobiltelefons.

Ein Tatverdächtiger griff in die Jackentasche einer 49-jährigen Hammerin, die sich auf dem Weg zum Bus befand. Beim Herausziehen fiel das Mobiltelefon auf den Boden. Ein 48-jähriger Zeuge, der sich ebenfalls an dem Bussteig befand, konnte den versuchten Diebstahl beobachten. Er ging dazwischen und verhinderte dadurch, dass der Tatverdächtige das Telefon aufheben und wegnehmen konnte. Anschließend flüchtete der Taschendieb in Begleitung eines weiteren Mannes.

Der Gesuchte ist zwischen 24 und 34 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare und und einen dunkleren Teint. Er trug eine schwarz-gelbe Jacke, eine blaue Jeanshose und Turnschuhe. Sein Begleiter ist zwischen 18 und 25 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, hat dunkle Haare, einen dunkleren Teint und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und Turnschuhe.

Hinweise zu den Männern bitte an die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hei)

