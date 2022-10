POL-HAM: Brand einer Gartenhütte

Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Am Hämmschen/ Losekenweg ist am Sonntagnachmittag (9. Oktober) eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 20-jährige BMW-Fahrerin aus Hamm befuhr die Straße "Am Hämmschen" gegen 16.20 Uhr in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zum Losekenweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart eines 68-Jährigen, ebenfalls aus Hamm. Dieser hatte ...

