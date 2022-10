Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Am Hämmschen/ Losekenweg ist am Sonntagnachmittag (9. Oktober) eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 20-jährige BMW-Fahrerin aus Hamm befuhr die Straße "Am Hämmschen" gegen 16.20 Uhr in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zum Losekenweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart eines 68-Jährigen, ebenfalls aus Hamm. Dieser hatte zuvor die Straße "Am Hämmschen" in Richtung stadteinwärts befahren und beabsichtigte, nach links auf den Losekenwegeg abzubiegen. Die BMW- Fahrerin wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Da beide Autos nicht mehr fahrbreit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.(es)

