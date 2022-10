Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerrowdy-Duo zu schnell, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Hamm-Heessen (ots)

Mit getunten Motorrollern sind am Samstagnachmittag (8. Oktober) ein Heranwachsender und ein junger Erwachsener von der Polizei gestoppt werden. Gegen 15.20 Uhr wurde eine Streifwagenbesatzung auf der Veistraße auf zwei entgegenkommende Kleinkrafträder aufmerksam. Als die Beamten ihr Einsatzfahrzeug wendeten, um die beiden motorisierten Zweiräder zu überprüfen, beschleunigte einer der Fahrer sein Vehikel erheblich. Der 23-Jährige fuhr mit hohem Risiko trotz Gegenverkehr an geparkten Autos vorbei. Zwar verloren die Beamten zunächst den Sichtkontakt, konnten das verlassene Kleinkraftrad jedoch in einer Wohnhaussiedlung auffinden. Der junge Erwachsene kehrte kurz darauf zum Fahrzeug zurück und räumte ein, mit dem Motortoller vor der Polizei geflüchtet zu sein. Es besteht der Verdacht, dass das Moped technisch verändert wurde. Es wurde mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen geführt und ist damit nicht versichert. Der 23-Jährige ist auch nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der zweite Fahrer (19 Jahre) konnte ebenfalls von der Polizei gestellt werden. Das von ihm geführte Kleinkraftrad war offenbar ebenfalls technisch verändert worden. Die erforderliche Fahrererlaubnis liegt auch hier nicht vor. Beide Fahrer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte. Die Motorroller wurden sichergestellt. Das Fahrverhalten wird seitens der Polizei als ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen bewertet. Beide Verkehrssünder stammen aus Hamm.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell