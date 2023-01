Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kleidung aus Lkw-Container gestohlen

Lindlar (ots)

Zwischen Dienstag (27. Dezember, 17 Uhr) und Samstag (31. Dezember, 9 Uhr) haben Unbekannte Altkleider aus einem Lkw-Container gestohlen. Der Container stand auf einem Schotterplatz an der Straße "Am Bolzenbacher Kreuz" in Bolzenbach-Schümmerich. Um an die Kleidung, die aus Altkleider-Containern stammte, zu kommen, durchtrennten die Diebe ein Vorhängeschloss am Lkw-Container. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

