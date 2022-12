Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Damwildfleisch aus Affen- und Vogelpark gestohlen - Belohnung ausgesetzt

Reichshof (ots)

Aus einem Kühlhaus des Affen- und Vogelparks in Reichshof-Eckenhagen haben Unbekannte eine größere Menge Fleisch gestohlen; für Hinweise, die zur Überführung der Täter führen, hat der Geschädigte eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt. In der Zeit zwischen dem 8. und dem 21. Dezember waren die Täter auf unbekannte Weise in den Kühlraum eingedrungen und hatten dort gelagertes Damwildfleisch gestohlen. Der Kühlraum ist über eine Türe an Außenwand eines Gebäudes auch von außerhalb des Geländes des Affen- und Vogelparks zugänglich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

