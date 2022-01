Polizei Köln

POL-K: 220127-1-K Autofahrer erfasst Fußgänger und flüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fußgänger (63) am Donnerstagabend (20. Januar) in Höhe der Bahnhaltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel im Stadtteil Riehl sucht die Polizei nach dem Fahrer einer silbernen Kompaktklasse.

Nach ersten Ermittlungen überquerte der 63-Jährige bei " Grün" die Amsterdamer Straße an der dortigen Fußgängerampel in Richtung Nordpark, als ihn das Fahrzeug kurz nach 21 Uhr erfasste. Der Kölner stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei mehrere Prellungen. Zeugenaussagen zufolge soll der Fahrer des Unfallwagens ohne Anzuhalten in Richtung Xantener Straße weiter gefahren sein.

Hinweise auf den Fahrer und/oder den beteiligten Unfallwagen nimmt das Verkehrskommissariat 2 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell